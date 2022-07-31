Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

31.07.2022 18:26
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 51 gündür sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 51 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkisinde devam ediyor.

Arama çalışmaları kapsamında Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, su altını ve üstünü kontrol ediyor, dalgıçlar da farklı noktalarda dalış gerçekleştiriyor.

Bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları inceleyen ekipler, arama çalışmalarında halat bağlanan rafting botları kullanıyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 51'inci gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 51'inci gününde Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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