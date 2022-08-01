Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 52 gündür sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 52 gündür sürüyor

01.08.2022 18:03
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 52 gündür sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 52 gündür devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 52 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları, Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasında kalan bölgede yapılıyor.

Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekibin yer aldığı çalışmalarda, su altı ve üstü kontrol ediliyor, dalgıçlar da dalış gerçekleştiriyor.

Halat bağlanan rafting botlarla yapılan aramalarda, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlar da inceleniyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Kaynak: AA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 52 gündür sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 52 gündür sürüyor - Son Dakika
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