Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekibin görev aldığı arama çalışmalarında, Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasında kalan bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlar da kontrol ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire Ayvalıbağ köyü mevkisinde aranıyor - Son Dakika

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