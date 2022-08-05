Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları kontrol ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasındaki bölgede yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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