Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

05.08.2022 18:06
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 56 gündür sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 56 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasındaki bölgede yürütülüyor.

Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları kontrol ediyor.

Polis dalgıçlar da Ayvalıbağ köyü mevkisinde dalış gerçekleştirerek Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıyla kaybolmuştu.

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Kayıp hemşireden 54 gündür haber alınamıyor Kayıp hemşireden 54 gündür haber alınamıyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire Ayvalıbağ köyü mevkisinde aranıyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire Ayvalıbağ köyü mevkisinde aranıyor
Kaynak: AA

Pervari, Siirt, Güneş, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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