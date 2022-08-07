Arama çalışmaları, Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor - Son Dakika

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