Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 48 gündür sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 48 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde su altını ve üstünü inceleyen eden ekipler, çayın şelale mevkisinde dalış gerçekleştiriyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de Müküs ve Botan çaylarında keşif ve incelemede bulunuyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.