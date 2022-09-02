Siirt'te motosiklet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te motosiklet devrildi: 3 yaralı

02.09.2022 15:25
Siirt'te motosiklet devrildi: 3 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pervari ilçesine bağlı Ormandalı köyü yolunda meydana geldi. Mustafa I. yönetimindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te motosiklet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te motosiklet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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