Edinilen bilgiye göre kaza, Pervari ilçesine bağlı Ormandalı köyü yolunda meydana geldi. Mustafa I. yönetimindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te motosiklet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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