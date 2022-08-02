0Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri, "iş birlikçi" oldukları öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA

Pervari, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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