Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 103. yıl dönümü dolayısıyla "Siirt'in Şeref Günü" töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali Ali Fuat Atik'in anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Atik, şeref defterini imzaladı.

Günün anlam ve önemini belirten 14 Eylül Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Tahir Diriarın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Eylül 1916'da Muş ve Bitlis'in kurtarılması amacıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Siirt'i teşrif ettiğini belirtti.

Şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.