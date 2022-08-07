Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere Köyü mevkisinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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