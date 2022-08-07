Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

07.08.2022 22:33
Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere Köyü mevkisinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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