Son Dakika Haberleri: Siirt'in Şirvan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Necat...

Siirt'in Şirvan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Necat...

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necat Cellek kazandı.

Siirt'in Şirvan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Necat..., System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necat Cellek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Necat Cellek bin 34, Saadet Partisi adayı Refik Öztürkan 846, CHP adayı Mehmet Otağ 28 oy aldı.

-Cellek'in özgeçmişi-

Necat Cellek, 1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokulu Taşlı köyünde, orta ve lise öğrenimini ise Siirt'te tamamladı. 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, evli ve 10 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:16 Kaynak: AA

Necat Cellek, AK Parti, Şirvan, Siirt, Güncel
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