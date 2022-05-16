Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı

16.05.2022 16:14

Siirt'te kentteki tarihi ahşap kapıların kayıt altına alınması amacıyla alan araştırması gerçekleştirildi.

Siirt'te kentteki tarihi ahşap kapıların kayıt altına alınması amacıyla alan araştırması gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışması kapsamında folklor araştırmacılarından oluşan ekip, "Siirt Kapıları" kapsamında il, ilçe ve bazı köylerde alan araştırması yaptı.

Geleneksel evlere ait ahşap kapıları inceleyen ekipler, 16 kişiyle de görüştü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine, bir hafta süren alan araştırmasının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

"Elde edilen bilgi ve belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılacak." diyen Tekin, çalışmaların Bakanlık tarafından görevlendirilen uzman araştırmacılar ve müdürlük olarak görevlendirdikleri rehber eşliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Türbe, sivil ve dini yapılar üzerine yapılan bu araştırmanın halk kültürü açısından önem arz ettiğini vurgulayan Tekin, şunları anlattı:

"Kapılarda genellikle geometrik figür ve bitkisel desenler kullanılmıştır. Kapılarda motiflerin yanı sıra el şeklindeki tokmaklara yer verilmiş. Bu tokmakların çıkardığı sesler gelen misafir hakkında bilgi verirmiş. Böylece ev sahibi tokmağın sesine göre gelen misafirin kadın ya da erkek olduğunu anlıyordu."

Kapı ebatlarının bölgelere göre de değiştiğine işaret eden Tekin, türbe ve dini yapıların girişinde küçük kapıların kullanıldığını aktardı.

İrfan Tekin, "Bunlara 'selamlık kapısı' deniliyor. Büyük ve görkemli kapılar ise hanenin ihtişamlı olduğunu gösteriyordu. Kapılar başlı başına bir kültürdü. Kapıların hızlı çarpmadan yavaşça örtülmesi bir edeptir. Misafirler kapıda karşılanır, kapıya kadar uğurlanır ve misafir ayrılmadan kapı örtülmezdi. Bu da misafirlere verilen bir değerdi. Yürütülen çalışmada elde edilen bilgiler bu konuda basımı yapılacak kitaplarda yer alacak." bilgisini verdi.

Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı
Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı
Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı
Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı

YORUMLAR
500
Tarihi Harput'ta 'Despina Hatun Sarayı'nın izlerine ulaşmak için yüzey araştırması yapıldı Tarihi Harput'ta 'Despina Hatun Sarayı'nın izlerine ulaşmak için yüzey araştırması yapıldı TEKİRDAĞ/ANKARA - Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor TEKİRDAĞ/ANKARA - Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:55:16. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement