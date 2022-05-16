Siirt'in tarihi ahşap kapılarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapıldı - Son Dakika

Siirt'te kentteki tarihi ahşap kapıların kayıt altına alınması amacıyla alan araştırması gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışması kapsamında folklor araştırmacılarından oluşan ekip, "Siirt Kapıları" kapsamında il, ilçe ve bazı köylerde alan araştırması yaptı.

Geleneksel evlere ait ahşap kapıları inceleyen ekipler, 16 kişiyle de görüştü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine, bir hafta süren alan araştırmasının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

"Elde edilen bilgi ve belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılacak." diyen Tekin, çalışmaların Bakanlık tarafından görevlendirilen uzman araştırmacılar ve müdürlük olarak görevlendirdikleri rehber eşliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Türbe, sivil ve dini yapılar üzerine yapılan bu araştırmanın halk kültürü açısından önem arz ettiğini vurgulayan Tekin, şunları anlattı:

"Kapılarda genellikle geometrik figür ve bitkisel desenler kullanılmıştır. Kapılarda motiflerin yanı sıra el şeklindeki tokmaklara yer verilmiş. Bu tokmakların çıkardığı sesler gelen misafir hakkında bilgi verirmiş. Böylece ev sahibi tokmağın sesine göre gelen misafirin kadın ya da erkek olduğunu anlıyordu."

Kapı ebatlarının bölgelere göre de değiştiğine işaret eden Tekin, türbe ve dini yapıların girişinde küçük kapıların kullanıldığını aktardı.

İrfan Tekin, "Bunlara 'selamlık kapısı' deniliyor. Büyük ve görkemli kapılar ise hanenin ihtişamlı olduğunu gösteriyordu. Kapılar başlı başına bir kültürdü. Kapıların hızlı çarpmadan yavaşça örtülmesi bir edeptir. Misafirler kapıda karşılanır, kapıya kadar uğurlanır ve misafir ayrılmadan kapı örtülmezdi. Bu da misafirlere verilen bir değerdi. Yürütülen çalışmada elde edilen bilgiler bu konuda basımı yapılacak kitaplarda yer alacak." bilgisini verdi.