Siirt'in yaylalarında hazırlanan yöresel peynir satışta - Son Dakika

SİİRT'in yaylalarında göçerler tarafından üretilen kente özgü yöresel peynir, tezgahtaki yerini aldı. Her yıl bu mevsimlerde yaylalardan getirilen peynirin fiyatının bu yıl ucuz olacağını söyleyen satıcı Menav Samgum, "Bahar ayının bitmesiyle daha çok peynir gelmeye başlayacak. Şimdiden yoğun sipariş almaya başladık" dedi.

Her yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte göçerler tarafından üretilen Siirt'in yöresel peyniri, bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı. Verimin bol olması dolayısıyla bu yıl peynir fiyatının ucuz olacağına dikkat çeken peynir satıcıları, şimdiden birçok kentten sipariş aldıklarını söyledi. Tarihi Helvacılar Çarşısı'nda peynircilik yapan Menav Samgum, geçen yıl 40 liraya satılan peynirin fiyatının bu yıl 25 lira olduğunu belirterek, "Bu yılın ilk peyniri tezgahlarımızda yerini aldı. Geçen seneye oranla bu yıl peynir üretimi çok oldu. Bu nedenle peynirin fiyatında büyük düşüş var. Geçen yıl peynirin kilosunu 35 ile 40 TL arasında satıyorduk. Ancak bu yıl ise kilosunu 18 ile 25 TL arasında satmaya başladık. Daha tam olarak yaylalarımızdan peynir gelmedi. Bahar ayının bitmesiyle birlikte daha çok peynir gelmeye başlayacak. Şimdiden yoğun sipariş almaya başladık" dedi.

İL DIŞINDAN YOĞUN TALEPKendi dükkanında, yıllık ortalama 1 tondan fazla peynir sattığını söyleyen Menav Samgum, sipariş üzerine ürünün çoğunu tuzlayarak, il dışında yaşayan Siirtlilere gönderdiklerini aktardı. Samgum, "Siirtliler kış peynirlerini bizlerden temin ediyor. Kışın tüketilmek üzere alınan peynirler, tuzlanarak soğuk hava depolarına gönderiliyor. Kış aylarının başında bu peynirler soğuk hava depolarından alınarak, tüketiliyor. Gerek Siirt'in yerlisi ve gerekse il dışında yaşayan birçok vatandaş, Siirt peynirinden vazgeçmiyor. Peynirimiz bir hayli lezzetli. İki çeşit peynirimiz var. Biri sade yani beyaz peynir diğeri ise otlu peynir. Daha çok İstanbul, Bursa, Yalova gibi illere gönderiyoruz" diye konuştu.