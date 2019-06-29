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SİİRT İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu 1 ölü, 5 yaralıSİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir inşaatın işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Emin Kızılçınar (45) yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu 1 ölü, 5 yaralı
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir inşaatın işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Emin Kızılçınar (45) yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Bir inşaatın işçilerini taşıyan Mehmet Emin Kızılçınar'ın kullandığı 47 PR 764 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada arkasında harç makinesi de olduğu görülen minibüsün sürücü Mehme Emin Kızılçınar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden Kızılçınar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
SİİRT İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:21 Kaynak: DHA
Kurtalan, İşçi, Güncel
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