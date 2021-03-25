Siirt İŞKUR Müdürlüğü, iş gücü piyasasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek verecek - Son Dakika

Siirt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmalara 7 bin 500 liraya kadar destek sağlayacak.

İŞKUR Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek sunulacağı belirtildi.

Ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturularak yayın sayısının artırılması ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akademik çalışma programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilere 2 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira destek sağlanacak. İŞKUR'un vermiş olduğu destekten faydalanabilmek için çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlanacak çalışmalar için 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden çevrimiçi başvurulabilecek."