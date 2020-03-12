SİİRT 'Kapan-7 Garisa' operasyonunda 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi-2 ( TAMAMI ) - Son Dakika

'Kapan-7 Garisa' operasyonunda 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi

SİİRT'te, dün jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Kapan-7 Garisa' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 17 sığınak, tahrip edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari kırsalında 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla dün başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonu sürüyor. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçti. Malzemeler güvenlik güçlerince imha edilirken, sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.