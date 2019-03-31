Son Dakika Haberleri: Siirt Kapanan Yollar Açıldı, Seçmen Sandığa Gitti

Siirt Kapanan Yollar Açıldı, Seçmen Sandığa Gitti

28 dakika önce

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılarak, vatandaşların oy kullanmak için sandığa gitmeleri sağlandı.

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılarak, vatandaşların oy kullanmak için sandığa gitmeleri sağlandı.

Eruh, Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanınca, bazı vatandaşlar kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanmaya gidemedi. İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmayla yolları ulaşıma açtı. Vatandaşlar da sandıklara giderek oylarına kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, İl Özel idare ekiplerimiz doğabilecek olumsuzluklar ve karla kapanabilecek kritik mevki, bölge ve köylerde beklemektedir dedi.

AK PARTİ'Lİ ÖREN AİLESİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI

Bu arada AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, ailesi ile birlikte 80'inci Yıl İlköğretim Okulu'na giderek oyunu kullandı. İlbaş, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunarak seçmenleri ziyaret etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise eşi Hülya Atik ile birlikte oy kullandı. Polis İlköğretim Okulu'nda oy kullanan Vali Atik, seçimlerin hayırlı ve güvenli bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:56 Kaynak: DHA

Eruh, Şirvan, Pervari, Siirt, Güncel
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