Siirt "Keçi Payetleme Projesi" ile dünyaya açılacak

SİİRT - Siirt Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında 'Keçi Payetleme Projesi' imza töreni düzenlendi. Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta pilot üniversite seçilen Siirt Üniversitesi ile Siirt'te hayvancılığın merkezi haline gelmesi hedeflendiği belirtildi.

Mardin'de düzenlenen programın imza törenine Siirt Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Murat Erman ve DİKA adına da Genel Sekreter Yılmaz Altındağ katıldı. Proje ile Siirt'te yüksek verimli saf kültür ırkı hayvanların kazandırılması, yüksek verimli saf kültür ırklarına ait natif ve dondurulmuş sperma ihtiva eden payetler ile ıslah çalışmalarının yoğunlaştırılması, birim hayvandan elde edilen verim miktarının artırılması hedefleniyor.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, "Üniversitemiz ve DİKA arasında yapılan iş birliği çerçevesinde ülkemizde ve bölgemizde bir ilk olan proje imzalama töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede küçükbaş hayvanlarda sperma payetleme birimi isimli projemizin ilimizde kurulması ve bunun neticesinde bölgesel kalkınma ve üreticilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik bir hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu proje çerçevesinde üreticilerin gelir seviyesi arttırılırken akademik düzeyde de öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin ARGE ve uygulama çalışmaları bu proje çerçevesinde kurulacak birimde gerçekleştirilecektir. Üstün verim özelliklerine sahip saf hayvan ırklarının geliştirilmesi yine bu projemizin çerçevesinde hayvan ıslahı çerçevesinde yapılacak faaliyetler arasında bulunmaktadır. İlimiz keçi yetiştiriciliği noktasında ülkemizde 5 il arasında yer almaktadır. Ancak keçi yetiştiriciliğinde en önemli sorunlardan biri verim ve kalite düşüklüğüdür. Bu verim ve kalite düşüklüğünün önüne geçmek için özellikle ülkemizde kamu ve özel sektörde daha önce kurulmamış küçükbaş hayvancılıklarda sperma payetleme biriminin üniversitemiz faaliyetleriyle ilimizde kurulacak olması tek ve ilk olma özelliği taşımaktadır" dedi.

"Yurt dışına ihracat edilme potansiyeli bulunmaktadır"

Rektör Erman, projenin ülke ve bölgeye hayırlı olmasını söyledi. Erman, "Sperma payetleme biriminde gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak payetler hem ilimizin hem bölgemizin hem ülkemizin ihtiyacını karşılayacağı gibi aynı zamanda yurt dışına ihraç edilme potansiyeli de bulunmaktadır. Böylelikle ülkemize bir döviz girdisinin sağlanmasında bu proje çerçevesinde gerçekleşecek olacaktır. Projenin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.