Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor - Son Dakika
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Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor

03.08.2022 01:15
Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor

Siirt kent genelinde fıstık hırsızlığına karşı Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava ve karadan devriye atıyor.

Siirt kent genelinde fıstık hırsızlığına karşı Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava ve karadan devriye atıyor. Ekipler, bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor.

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan Siirt fıstığı hasadına sayılı günler kala fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma, bağ ve bahçelerde dronla denetim yapıyor. Yerden silahlı nöbet tutan devriye ekipleri de yaklaşan hasat öncesi hırsızlıkları önlemek için devriyeleri sıklaştırıyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bağ ve bahçelerde dron ile fıstık arazileri üzerinde havadan takip ve denetim faaliyeti icra ediyor. Fıstık hırsızlığı olaylarını önlemek maksadıyla, vatandaşlara tedbirli olmaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılıyor. Bağ ve bahçelerde devriyelerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Siirt kent genelinde 279 köyde yaklaşık 350 bin dekar dikili arazide 11 milyon civarında dikili fıstık ağacı yetiştiriciliği yapılıyor. - SİİRT

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Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor Siirt'te jandarma fıstık hırsızlarına karşı devriye geziyor Siirt'te jandarma fıstık hırsızlarına karşı devriye geziyor
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor - Son Dakika

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