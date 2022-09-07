Siirt'te çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Siirt'te çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu

07.09.2022 00:34

Siirt kent merkezinde çöp konteynerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, duyarlı bir vatandaş kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Siirt kent merkezinde çöp konteynerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, duyarlı bir vatandaş kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi, Hami Efendi Caddesinde meydana geldi. Çöp konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Bir vatandaş yangına müdahale etmek için kovalarla su taşıdı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Çevre sakinleri yangını söndürenlere teşekkür etti. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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