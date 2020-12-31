SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 Kalaşnikof silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğanköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Arazi arama-tarama çalışmalarında teröristlere ait 2 Kalaşnikof silah, 1 şarjör, 30 elektrikli fünye ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Siirt'te PKK'ya ait silah ele geçirildi - Son Dakika