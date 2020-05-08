Siirt Kızılay Şubesinden kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Siirt Kızılay Şubesinden, tüm vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapıldı.

Şube Başkanı Nihat Altunç, kan bağışında yaşanan azalma nedeniyle vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Ramazan ayında da kan bağışının kabul edildiğini belirten Altunç, şunları aktardı:

"Stoklarda önemli ölçüde kan azalması var. Tüm kamu kurum personeli, sivil toplum örgütleri ve Kızılay gönüllülerini kan vermeye davet ediyoruz. Ramazan ayında iftar sonrası kan bağışı kabul ediliyor. Koronavirüs nedeniyle hastalık kapabileceği kuşkusuyla kan vermekten çekinen vatandaşlar müsterih olsun. Kan bağışı esnasında her türlü önlemler alınıyor. Sağlıklı her vatandaşımızı Güres Caddesindeki Kızılay Kan Merkezine bağış yapmaya bekliyoruz."