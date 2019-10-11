Son Dakika Haberleri: Siirt kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son Dakika Güncel Siirt kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

22 dakika önce

Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüSİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangının ardından olay yerine gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yetkilerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

Siirt kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kuran-ı Kerim, İtfaiye, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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Siirt'te Kuran kursu binasında yangın
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