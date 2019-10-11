Siirt kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangının ardından olay yerine gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik , yetkilerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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