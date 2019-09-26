Siirt'li Yıldız ailesi huzuru köyünde buldu

Siirt'te 40 yıl önce göç eden Yıldız ailesi, huzuru döndükleri köylerinde buldu.

Kent merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki merkez Kalender köyünde yaşayan Yıldız ailesi, 1980 yılında yaşanan kan davası nedeniyle köylerini terk ederek Siirt merkeze yerleşti. Aile reisi Mehmet Hakkı Yıldız, kamyon şoförlüğü yaparak yurdun dört bir yanında çalıştı.

Ancak bir süre sonra köyün tamamının boşaltılmasına neden olan terör olaylarının ardından huzur ve güven ortamının oluştuğu köyde ev yaptıran Yıldız ailesi, geri dönüş yaptı.

Yıldız yaptığı açıklamada, çeşitli işlerde çalıştığını ve uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptığını dile getirerek, " Türkiye'nin her tarafını gezdik. Edirne'den Iğdır'a gezmediğim yer kalmadı. Ama köyüm her zaman burnumda tüttü. Daha sonra huzur ortamı tesis edilince gire döndüm. Yaklaşık 40 yıl önce göç ettiğim köyde huzuru buldum." dedi.

Dönüşün ardından yol, su, elektrik gibi köyün altyapı çalışmalarını tamamladıklarını işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Geçmişte 100 haneli köyde şu anda 4 hanenin bulunuyor. Köyün eski sakinlerine çağrıda bulunuyorum, köye geri gelsinler. Hayvancılık ve tarım burada yapılabilir. Bereketli topraklarımız var. İnsan kendi emeğiyle para kazandığı zaman kendini daha huzurlu buluyor. Ben huzurumu köyde buldum. İyi ki köyüme dönüş yapmışım. Buraların havası ve doğası bambaşka."

Zeki Yıldız da "Biz köye geri döndük, huzuru bulduk, eski komşularımızı da köylerine bekliyoruz." dedi.

Anne Hanım Yıldız (85) da gençliğinin geçtiği köye yeniden kavuşmanın hüzün ve sevincini bir arada yaşadığını dile getirdi.

Köyle ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Yıldız, "Köyden ayrı kaldığım her gün bana ızdırap veriyordu." diye konuştu.