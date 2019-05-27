Siirt Lisesinin 65 yıllık arşivi kayıt altına alındı

Siirt
Lisesinin 65 yıllık arşivi, bilgisayar ortamında kayıt altına alındı. Okul Müdürü
Mustafa Ayaz, yaptığı açıklamada, 1954 yılında eğitim ve öğretime açılan, ilk mezunlarını 1957-1958 yılında veren okulun aradan geçen zamanda 10 binin üzerinde öğrenci mezun ettiğini söyledi.
Okulun 65 yıllık arşivini bilgisayar ortamında kayıt altına alarak olası bir mağduriyetin önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Ayaz, şunları kaydetti:
"Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin, geçmişe dönük öğrenim bilgilerine ulaşmalarında hem kolaylık sağlanması hem de arşivde yaşanacak olası bir olumsuzlukta meydana gelebilecek mağduriyetin önüne geçmek amacıyla mezun olan tüm öğrencilerin dosyalarını bilgisayar ortamına aktardık. 1957-2008 yıllara arasındaki mezunların bilgileri aktarıldı. 2008 yılında liselerde e-okul sisteminin başlamasıyla mezun öğrenci ilgilerine ulaşmak kolaylaşırken, eski mezunlarla ilgili iş ve işlemlere ulaşılamıyordu. Okul Müdür Yardımcısı Mesut Kartal
başkanlığında bilgisayar öğretmeni Gülcan Erdoğan ve memur Abdullah Yerco'dan oluşan komisyon eski mezun olan öğrenci bilgilerini 6 ayda bilgisayar ortamına aktardı. 32 diploma defteri üzerinde çalışma yapıldı. Emeği geçenleri kutluyorum."
Ayaz, 10 bine yakın mezun öğrenci bilgisine artık kolaylıkla ulaşmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.