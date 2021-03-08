Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta kadın istatistikleri yayımlandı - Son Dakika

Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta kadın istatistikleri yayımlandı

08.03.2021 15:17
Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta kadın istatistikleri yayımlandı, System.String[]

Türkiye istatistik Kurumu, 2020 yılı kadın istatistiğini yayımladı.

Türkiye istatistik Kurumu, 2020 yılı kadın istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta nüfusun yüzde 49'unu kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta nüfusun 1 milyon 189 bin 342'sini erkekler, 1 milyon 154 bin 484'ünü kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam nüfusun yüzde 49'unu kadınlar, yüzde 51'ini erkekler oluşturdu. Dört ilde ilk evlenme yaşı kadınlarda 24,3, erkeklerde 27,2 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı binde 0,42 olarak gerçekleşti. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 45,7, bu oran kadınlarda yüzde 28,7, erkeklerde ise yüzde 63,1 oldu. En yüksek istihdam oranı, 2019'da yüzde 53,0 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30,0 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgesinde oldu. En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 38,6 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı, yüzde 71,3 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda yüzde 12,4, erkeklerde yüzde 49,4 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgesinde oldu."

Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta kadın istatistikleri yayımlandı - Son Dakika


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