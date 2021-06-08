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Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü - Son Dakika

Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü

08.06.2021 15:45

Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü Siirtli üreticiler bu yıl kuraklık nedeniyle umduklarını bulamadı Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış ve kuraklığın yaşanması sonucu mercimek hasadında umduğunu bulamadı.

Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü

Siirtli üreticiler bu yıl kuraklık nedeniyle umduklarını bulamadı

SİİRT - Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış ve kuraklığın yaşanması sonucu mercimek hasadında umduğunu bulamadı.

Siirtli çiftçilerin büyük emekler harcayarak ektikleri mercimek ürününden istedikleri rekolteyi alamamaları üreticileri zor durumda bıraktı. Bu yıl yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle üründe verim kaybı yaşandığını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kuraklığa rağmen çiftçinin kendini kurtaracak mercimek hasadını gerçekleştirdiğini dile getirdi. Demirhan, "Geçen yıl yaklaşık 87 bin dekar da 15 bin tona yakın bir mercimek hasadımız oldu. Bu yıl 130 bin dönüme yakın mercimek ekimi olmasına karşın biraz yağış yetersizliğinden dolayı arazi artışımıza karşılık verim artışımız bu düzeyde olmayacaktır. 17 bin ile 19 bin ton arasında bir mercimek ürünü bekliyoruz. Mercimek hasadı edeceğiz inşallah. İlimizin değişik yerlerinde gelen yağışa göre üründe farklılıklar olacaktır mutlaka. Ama bütün bu olumsuzluklara karşı 17 bin ile 19 bin ton arasında bir verim bir rekolte bekliyoruz" dedi.

Yağmur yağmadığı için mercimek hasadına erken başladıklarını ifade eden Nasrettin Bakır, kuraklık nedeniyle verim kaybından dolayı bu yıl umduklarını bulamadıklarını söyledi. Bakır, "Bu sene yağmur yağmadığı için çok erken hasada başladık. Mercimek çok az ama buğday berbat yağmur yağmadığı için. Bu sene çok sıkıntıdayız. Çiftçi adam çok zor durumda. Mercimek yüzde 10 var ama buğday yüzde sıfır" diye konuştu.

Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü
Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü

Buğday, Tarım, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mercimek üretiminde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Siirt kuraklığa yenik düştü - Son Dakika Ekonomi


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