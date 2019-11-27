Son Dakika Haberleri: Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe
Son Dakika Güncel Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe - Son Dakika

Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe

6 saat önce

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı tahmini bütçesi 7 milyon 635 bin lira olarak belirlendi.

Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe, System.String[]

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı tahmini bütçesi 7 milyon 635 bin lira olarak belirlendi.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında yapıldı.

Yıldızhan, birliğin 2019 yılı faaliyet raporunun ibra edildiği mecliste, 2020 yılı yatırım plan programı ile 7 milyon 635 bin lira olarak belirlenen tahmini bütçenin okunup onaylandığını belirtti.

Toplantıda, merkez ilçe köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerileri görüşüldü.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Zihni Yıldızhan, Siirt Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:14:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]