Siirt merkezli 4 ilde oto hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Siirt merkezli 4 ilde oto hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Siirt merkezli 4 ilde oto hırsızlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında bir avukatın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli 4 ilde oto hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Siirt merkezli 4 ilde oto hırsızlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında bir avukatın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında araç hırsızlarına karşı operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siirt Asayiş Şube Müdürlüğünce Kurtalan ilçesinde 20 Ocak 2020'de usulsüz evrak tanzim edilerek açmış oldukları yediemin otoparkında bulunan 45 araç ile 4 motosiklet ve 15 Ocak 2020 tarihinde Gaziantep'te aynı yöntemle 25 aracı farklı illere araçlar üzerinde değişiklik yaparak veya hurdaya satmak amacıyla usulsüz olarak çıkaran suç örgütüne yönelik 8 Şubat 2020'de İstanbul, Batman ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla 1'i avukat olmak üzere 9 şahıs yakalanmış, şahıslara ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirilmiş, çalınan araçlardan 35 adedi bulunmuştur. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma, derinleştirilerek devam etmektedir. Halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
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