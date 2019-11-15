Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı (2)

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamu görevlilerinin de bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik 1 Aralık 2018'den itibaren yürütülen soruşturma kapsamında 52 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Narko-Kıran 56" operasyonu kapsamında Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

265'i jandarma 260'ı emniyet olmak üzere, 525 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 7'si kamu görevlisi 47 şüpheli yakalandı.

Aramada, 124,5 kilogram esrar, 3 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu nitelikte hap, 40 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği, 46 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 47 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.