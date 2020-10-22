Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

SİİRT merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt merkezli Kırklareli, Bitlis, Erzurum ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı.