Son Dakika Haberleri: Siirt merkezli 5 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu
Son Dakika Güncel Siirt merkezli 5 ilde 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu

Siirt merkezli 5 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu

2 saat önce

Siirt merkezli 5 ilde organize silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kamu görevlisi 28 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli 5 ilde

Siirt merkezli 5 ilde organize silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kamu görevlisi 28 kişi gözaltına alındı.


Valilik'ten yapılan açıklamada göre, 26 Haziran 2018'de Baykan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ile terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt merkez, Baykan, Kurtalan ve Şirvan ilçeleri, Batman ve Kozluk ilçesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi, İzmir ve Giresun'da organize silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmada, 15 Ekim 2019'da Siirt, Batman, Giresun, Muğla ve İzmir'de 32 noktada 28 şüphelinin suç unsuru malzemelerle yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, 3 kalaşnikof, 41 tabanca, uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, 73 şarjör, 6 bin 966 fişek, 19 tabancalara ait susturucu aparatı, 42 muhtelif silah parça ve aksesuarı, 21 dijital materyal, 3 dürbün, 57 şüphelilere ait cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 500 lira ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek, devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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