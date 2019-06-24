Son Dakika Haberleri: Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

37 dakika önce

Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu, System.String[]
Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt'in Eruh ve Pervari, Antalya'nın Kepez ve Alanya, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar, Van'ın İpekyolu, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ile Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Firari 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:47 Kaynak: AA
PKK, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar Tepesi turistlerin ilgisini çekiyor Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde İBB'nin ikinci adamı kim olacak? Nagehan Alçı "Canlı yayını terk etti" iddiasına yanıt verdi: Buna yalnızca "pes" diyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]