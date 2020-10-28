Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

28.10.2020 23:26
Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı, System.String[]

Son dakika habere göre Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde haklarında isnat bulunan, Bank Asya hesap artırımı olan, örgüte müzahir şirket ve dernek kaydı bulunan ayrıca mevcut delillere ek olarak 19 Aralık 2014 tarihli zaman gazetesi ve 19 Şubat 2015 tarihli usulsüz dinleme protestolarına katılan şahısların tespitleri neticesinde planlı çalışma kapsamında toplam 24 şüpheli şahsa yönelik Siirt'in Baykan, Kurtalan, Şirvan ilçeleri ile Adana, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde 27 Ekim 2020 Salı günü saat 06.00' da eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 21 şahıs yakalanarak adli işlemlerine başlanılmış olup, 3 firari şahsın yakalama çalışmaları devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Terör, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

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