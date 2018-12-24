Siirt Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
41 dakika önce
Siirt merkezli düzenlenen operasyonda biri uzun namlulu 3 silah ele geçirildi.
Siirt
merkezli düzenlenen operasyonda biri uzun namlulu 3 silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Batman
'da ikamet eden Y.Ö. ve A.Ö'nün ruhsatsız silah ve mühimmat satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden alınan destekle Batman il merkezinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız kalaşnikof ile 2 tabanca ve 263 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:14 Kaynak: AA
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