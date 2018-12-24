Son Dakika Haberleri: Siirt Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Siirt Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

41 dakika önce

Siirt merkezli düzenlenen operasyonda biri uzun namlulu 3 silah ele geçirildi.

Siirt Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Siirt merkezli düzenlenen operasyonda biri uzun namlulu 3 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Batman'da ikamet eden Y.Ö. ve A.Ö'nün ruhsatsız silah ve mühimmat satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden alınan destekle Batman il merkezinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız kalaşnikof ile 2 tabanca ve 263 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:14 Kaynak: AA

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