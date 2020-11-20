Siirt merkezli tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Siirt merkezli tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı
20.11.2020 16:23
Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siirt ve Şırnak'ta şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Roma, Bizans ve 18. yüzyıl dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 5 sikke ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
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