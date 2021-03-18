Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tefeciliğin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında arama ve el koyma kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Batman ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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