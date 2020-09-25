Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

SİİRT merkezli Van ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 84 gram metamfetamin ve 458 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik Siirt, Van ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 84 gram metamfetamin ve 458 gram eroin ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerde 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:24 - Kaynak: DHA
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