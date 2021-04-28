15 Temmuz Demokrasi Meydanı genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı genişletme çalışmaları sürüyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk etabı yapım süreciyle başlayan ikinci etabı da kamuya ait kullanılmayan binaların yıktırılmasıyla devam eden meydan genişletme projesinin yüzde 90'ı tamamlandı.

Saat kulesi ve eski Valilik binasını da kapsayan alanda çevre düzenlemesi devam eden projenin Ramazan Bayramı sonrası bitirileceği belirtilen açıklamada, "Yıktırılan eski İl Emniyet ve Tapu Kadastro Müdürlüğü binalarının meydana dahil edilmesiyle 1200 metrekare yeşil, toplam 4 bin 500 metrekare ek alan kazandırıldı. Üçüncü etap projede ise basketbol sahası ve eksikliği hissedilen çocuk oyun alanı olacak." denildi.