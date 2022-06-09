İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Eşref Altun'dan okulların durumuyla ilgili bilgi alan Edip, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Okul müdürlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Edip, eğitimle ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilebilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip'ten Baykan ilçesine ziyaret - Son Dakika

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