Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir: "İzolasyon sürecini ihlal eden kul hakkına girer" - Son Dakika

Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir, "İzolasyon sürecini ihlal eden kul hakkına girer." dedi.

Ulu Cami'de cuma namazında verdiği vaazda Kovid-19 ile mücadeleye değinen Özdemir, tedbirlere uymayanların büyük bir vebal taşıdığını aktardı.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Önemli bir sürecin içindeyiz. Dinimiz bize insanlara zarar vermemeyi öneriyor. İzolasyonda kaldığımız süre içinde dışarıya çıkmamak, imanımızın bize bir emridir. Bir kişi 'Sıkıldım, nasıl olsa kimse beni görmez.' deyip izolasyon kurallarını ihlal ederse, Allah, melekler sizi görür. Bu günahtır. Hastalıkları toplum arasında yayan insanlardan biri olursanız bunun cezasını çekersiniz. Yok eğer sabrederseniz Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmenin sevabını alırsınız. İzolasyon sürecini ihlal eden kul hakkına girer. Her Müslüman mutlaka evde izolasyon sürecinde belirtilen kuralara uymalı, karantinadan ayrılmamalıdır."