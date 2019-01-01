Son Dakika Haberleri: Siirt Müftüsü Ahmet Altıok'un "Sözleri"

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok'un "Sözleri"

1 saat önce

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok'un bir internet sitesinde yer alan ifadelerinin ardından bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok'un
Siirt Müftüsü Ahmet Altıok'un bir internet sitesinde yer alan ifadelerinin ardından bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

İl Müftülüğü önünde toplanan, bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Siirt Şube Başkanı Hamit Evin, bir internet sitesinde Hazreti Muhammed ile ilgili yer alan bazı ifadeleri üzerine Müftü Altıok'un İslami, insani ve vicdani bir açıklama yaptığını savundu.

Bazı basın yayın organlarınca Altıok'un sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Evin, basın özgürlüğünün dini ve inançları küçümsemek ve ötekileştirmek olmadığını aktardı.

Din ve inançlara saldırılmasının ya da bilinçsizce haber hazırlanmasının ülke coğrafyasına zarar verebileceğini dile getiren Evin, "Bugün kalkıp kitabımızı tartışmaya açmak, dinimizi anlaşılır dışı kılmak, Peygamberimiz ile ilgili akıl ve mantık dışı ithamlar sarf etmek son derece yanlıştır. Haber ve yayın organlarının daha dikkatli olması, inançlar üzerinde yapılan haberlerin daha hassas bir üslupla ele alınması gerektiğini buradan dile getiriyoruz."

Evin, İslam dininin yapılan yanlışları edep ve tevazu ölçüsünde uyarmayı emrettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Diyanet Sen, Siirt, Güncel
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