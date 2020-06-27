Siirt Müftüsü Kapıcıoğlu, kurban vekaletini TDV'ye verdi - Son Dakika

Siirt Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.



Kapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla başlattığı vekaletle kurban organizasyonuna destek çıktı.



TDV'nin vekaletle kurban organizasyonunun 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Kapıcıoğlu, şunları kaydetti:



"Az da olsa ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarındaki sevinci, mutluluğu ve bereketi paylaşmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu güzel duyguları yaşamamıza vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Hali vakti müsait olan bütün kardeşlerimizi, bu güzel, hayırlı ve faziletli hizmeti, manevi heyecan ve duyguları yaşamaya paylaşmaya davet ediyorum."