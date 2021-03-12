Siirt müftüsü Kapıcıoğlu'ndan Şirvan Kaymakamı Hasar'a ziyaret - Son Dakika

Hasar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kapıcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kapıcıoğlu, Hasar'a Kur'an-ı Kerim ve rahle hediye etti.

Kapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın mevzuatı çerçevesinde her ay farklı bir ilçede düzenlenen müftüler toplantısına katılmak üzere geldiği Şirvan'da Hasar'la görüştü.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti