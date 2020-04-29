Siirt MÜSİAD Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Siirt Şubesi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadeleri için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi

MÜSİD Siirt Şube Başkanı Rahmi Olgaç, yaptığı açıklamada Ali Erbaş ve onun üzerinden İslam'a yönelik saldırgan tutum sergileyenlere temkisini dile getirdi.

"Saldırgan tutum sergileyenlerin amacı İslam'a zarar vermektir." diyen Olgaç, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki; İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır diyen hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Sayın Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor; karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz."