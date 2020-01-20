Son Dakika › Güncel › Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı - Son Dakika
Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
6 saat önce
Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındıSİİRT'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:23 Kaynak: DHA
Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.
Olay, 13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K. açığa alındı.
Son Dakika Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi