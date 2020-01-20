Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı - Son Dakika

Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

6 saat önce

Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındıSİİRT'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.

Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.

Olay, 13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K. açığa alındı.

Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:23 Kaynak: DHA
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Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
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