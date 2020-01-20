Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı - Son Dakika

Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

6 saat önce

SİİRT Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı (EK GÖRÜNTÜYLE)

SİİRT Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı (EK GÖRÜNTÜYLE)

Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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