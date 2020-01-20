Son Dakika › Güncel › Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı - Son Dakika
Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
6 saat önce
SİİRT Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı (EK GÖRÜNTÜYLE)
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
SİİRT Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı (EK GÖRÜNTÜYLE)
Son Dakika Öğrencilere soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı