Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı - Son Dakika

Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

6 saat önce

Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındıSİİRT'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

SİİRT'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Pervari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı
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