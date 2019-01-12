Siirt Ortaokul Öğrencisi, Bursuyla Arkadaşlarına 250 Kitap Aldı

Ortaokul öğrencisi, bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı Siirt
'in Kurtalan
ilçesindeki Selahaddin Eyyubi
İmam Hatip Ortaokulu
7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Akif Tuna (13), parasız yatılı ve bursluk
sınavında kazandığı bursla sınıf arkadaşlarına 250 kitap satın aldı.
Tuna, "Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği
olduğunu gördüm. Arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. 3 ayda bir
aldığım 750 liralık burs parasıyla 250 kitap alıp, arkadaşlarıma hediye
ettim" dedi.
Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nun 7'nci sınıfında
eğitim gören Mehmet Akif Tuna, 2 yıl önce girdiği parasız yatılı ve
bursluluk sınavında başarı elde ederek, burs almayı hak kazandı. 3 ayda
bir ayda 750 lira burs ücretini alan Tuna, bursu çoğu zaman yardıma
muhtaçlar için harcıyor. Tuna, en son aldığı burs parasıyla bu kez sınıf
arkadaşlarının okumaları için 250 kitap satın aldı.
Tuna'nın Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir
, öğrencisinin yaptığı bu
girişim örnek bir davranış olduğunu dile getirerek, "Öğrencimiz girdiği
sınavda bedava yatılı ile burs sınavını kazandı, kendisini tebrik
ediyoruz. Ancak bununla kalmadı ve okul öğrencilerine yardımda bulunuyor.
Kendisine verilen 3 ayda bir 750 lira ile okuldaki öğrencilere kitap alan
Mehmet Akif Tuna'yı tebrik ediyoruz" dedi.
2 yıldan beri aldığı bursla gerek yardıma muhtaç ve gerekse kendi
okulunda okuyan öğrencilere kitap yardımında bulunduğunu anlatan Tuna,
"Bazı arkadaşlarımız kitap alacak paraları yok ben kendilerine alıp
veriyorum. Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği
olduğunu gördüm. Okulumuzun Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir ile
konuştum. Tüm okul arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. Öğretmenimle
birlikte kırtasiyeye gidip, 250 adet kitap aldık ve bunları okulda
dağıttık. Ben bunu yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.