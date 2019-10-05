Son Dakika Haberleri: Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
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Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi

51 dakika önce

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım yapacak 5 firmaya arsa tahsisi yapıldı.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım yapacak 5 firmaya arsa tahsisi yapıldı.

2'si İstanbul'dan 5 firma Siirt'te çeşitli alanlarda yatırım yapmak için OSB'de arsa talebinde bulundu. Kuracakları fabrikalarda 700 kişiye istihdam sağlayacağını taahhüt eden firmalara 36 dönüm arsa tahsis edildi.

Söz konusu arsa tahsisleri için düzenlenen imza töreninde konuşan Siirt TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yatırımcı firmalara OSB'de 36 dönüm arsanın tahsis edileceğini söyledi.

Siirt'te yatırım yapacaklara, girişimcilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirten Çalapkulu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen yatırım hamlesi ilimizde meyvelerini vermeye başladı. 2'si İstanbul'dan, 3'ü ilimizden 5 girişimci için paydaş kurumlarla iş birliğine giderek yatırım için gerekli altyapıyı sağladık. Triko, terlik ve ayakkabı, karton ambalaj, USB bellek ile cam sektörlerinde yatırım yapacak yatırımcılarımızı şimdiden tebrik ediyorum."

Daha sonra yatırımcılar, kuracakları fabrikanın iş gücü kapasiteleri hakkında davetlileri bilgilendirdi.

Program, imza töreniyle sona erdi.

Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi

Siirt, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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